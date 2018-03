Le parlement nord-coréen se réunira le 11 avril

Le parlement nord-coréen, simple chambre d’enregistrement des décisions du parti unique, se réunira le 11 avril à Pyongyang, a annoncé mardi l’agence officielle KCNA, sans préciser si la convocation de cette session avait un lien avec le rapprochement diplomatique en cours avec Washington. L’organe législatif du dernier Etat stalinien du monde ne se réunit qu’une à deux fois par an, la plupart du temps pour des sessions de plusieurs jours consacrées à l’approbation du budget ou d’autres décisions jugées utiles par le Parti.

« La sixième session de la 13e Assemblée suprême du Peuple de la République démocratique populaire de Corée sera convoquée à Pyongyang le 11 avril », a indiqué KCNA, sans préciser l’ordre du jour de cette session.

Les réunions du parlement à Pyongyang sont habituellement scrutées de près par les observateurs du régime, qui cherchent à y déceler des signes d’une éventuelle évolution de la politique économique, ou la perspective du limogeage ou de la promotion de tel ou tel dignitaire.

Cette annonce survient alors que les deux Corées sont engagées dans un processus remarquable de rapprochement après deux années d’escalade due aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang.

Afin de préparer un sommet intercoréen prévu fin avril, Séoul a proposé mercredi des entretiens à haut niveau jeudi prochain avec le Nord, selon la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne.

Ce sommet intercoréen serait suivi par un face-à-face entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Mais le silence observé par le Nord sur ce processus a soulevé des inquiétudes quant à ses intentions. KCNA n’a pas évoqué directement les sommets mais a relevé mardi « l’atmosphère dramatique de réconciliation » régnant avec le Sud et « un signe de changement » avec Washington.

