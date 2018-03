Jolien D’hoore remporte la 1e édition des Trois Jours de La Panne féminins

Jolien D’hoore (Mitchelton-Scott) a remporté jeudi la 1e édition des Trois Jours de La Panne féminins, 4e manche du WorldTour de cyclisme féminin. La championne de Belgique s’est imposée au sprint devant l’Australienne Chloe Hosking et la Luxembourgeoise Christine Majerus au terme de cette course de 151,7 km disputée entre Bruges et La Panne. La Néerlandaise Lorena Wiebes et l’Allemande Lisa Brennauer complètent le top 5.

L’Allemande Mike Kroger est sortie du groupe de tête à 10 km de l’arrivée. Elle a compté jusqu’à 35 secondes d’avance avant d’être reprise à 700 m de la ligne d’arrivée.

Jolien D’hoore a produit son effort à 200 m de la ligne, pour aller décrocher son premier succès de la saison sur la route. Cet hiver sur piste, la Gantoise de 28 ans, médaille de bronze de l’omnium aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, avait décroché la médaille d’argent du scracth aux Mondiaux sur piste d’Apeldoorn.

La prochaine manche du WorldTour féminin aura lieu dimanche à Gand-Wevelgem.

Source: Belga