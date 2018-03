Hommage aux victimes à l’aéroport de Zaventem

Une centaine de personnes se sont rassemblées jeudi matin à partir de 07h45 dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem pour rendre hommage aux victimes de l’attentat qui y a été perpétré il y a deux ans jour pour jour.

Plus d’une cinquantaine de victimes et proches de victimes étaient présents, de même que des membres de la Croix-Rouge de Belgique.

Le CEO de Brussels Airport Arnaud Feist était entouré de représentants du gouvernement fédéral, à commencer par le Premier ministre Charles Michel et les ministres Jan Jambon (Sécurité et Intérieur), Didier Reynders (Affaires étrangères), Koen Geens (Justice) et François Bellot (Mobilité et Transports) ainsi que du ministre-président du gouvernement flamand Geert Bourgeois. La ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block a également été aperçue dans le public.

Des gerbes de fleurs blanches et rouges ont été déposées devant la plaque commémorative située dans le hall des départs. Une bougie a été allumée. Le public a respecté une minute de silence à 07h58, heure de l’attentat. Aucun discours n’a été prononcé. La cérémonie a été d’une très grande sobriété. Des victimes se sont ensuite recueillies devant la plaque commémorative.

Source: Belga