Ex-espion empoisonné – Les dirigeants européens estiment « hautement probable » l’implication de la Russie

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne estiment « hautement probable » que la Russie soit responsable de l’empoisonnement d’un de ses ex-espions sur le territoire du Royaume-Uni, a indiqué jeudi soir le président du Conseil européen Donald Tusk sur Twitter. « Le Conseil européen est d’accord avec le Royaume-Uni sur le fait qu’il est hautement probable que la Russie soit responsable de l’attaque de Salisbury et qu’il n’y a pas d’autre explication plausible », a twitté le Polonais.

La Première ministre britannique Theresa May avait annoncé venir chercher le soutien de ses homologues concernant l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille il y a deux semaines.

L’agent innervant utilisé pour ce faire n’a pu être développé que par la Russie, qui a en outre le plus intérêt à se débarrasser d’un de ses anciens espions, selon des experts.

Theresa May a également rencontré, en marge du sommet, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, afin d’évoquer le sujet.

