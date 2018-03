Euroligue (m) – Victoire pour Lojeski (Panathinaikos) et Van Rossom

Le Panathinaikos, avec Matt Lojeski, s’est imposé de justesse 75-76 sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv jeudi soir lors de la 28e journée de la phase régulière en Euroligue. Valence et Sam Van Rossom ont connu la même issue avec une victoire 89-93 à Milan. Déjà qualifié pour les playoffs, le Panathinaikos se rendait en Israel avec pour objectif de l’emporter pour terminer dans le top 4 et avoir l’avantage du terrain en playoffs. Malmenés en première période, les Grecs faisaient la différence en deuxième période dans une fin de match à couper le souffle pour s’imposer 75-76. Notre compatriote Matt Lojeski s’est montré discret avec 3 points marqués en 16 minutes. Au classement, le club athénien partage la quatrième place avec le Real Madrid.

Eliminé de la course aux playoffs, Valence a remporté une victoire de prestige 89-93 sur le parquet de Milan, également hors course pour le top 8. Au terme d’un match très offensif et équilibré, la pièce est tombée du côté espagnol. Pour son deuxième match après une fracture de trois vertèbres, Sam Van Rossom s’est distingué avec 11 points (dont un 3/3 à 3 points) en 12 minutes. Valence rejoint l’Etoile Rouge de Belgrade à la 11e place.

Source: Belga