Donner un pourboire à son chauffeur Uber désormais possible via l’application

Les utilisateurs d’Uber en Belgique peuvent désormais donner un pourboire à leur chauffeur via l’application lorsqu’ils sont particulièrement satisfaits du service, annonce jeudi la plateforme de véhicules de transport. Les pourboires seront versés entièrement aux chauffeurs, qui étaient particulièrement demandeurs d’une telle possibilité, et Uber ne percevra aucune commission, assure-t-on. La fonctionnalité sera également disponible dans l’application Uber Eats. À la fin de chaque trajet, l’utilisateur aura le choix entre plusieurs montants standard (1, 2 ou 5 euros) ou pourra définir une somme personnalisée. Une démarche possible via l’application et jusqu’à cinq jours après le trajet. Aucun frais de service ne sera facturé pour le pourboire et le chauffeur recevra le montant total avec le prix de la course.

Depuis le mois de novembre dernier, Uber s’est engagé dans un processus de simplification et d’amélioration de l’expérience des chauffeurs belges. La plateforme a ainsi déjà ajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités comme une compensation par minute passée à attendre un utilisateur après une période d’annulation initiale de 2 minutes, un avertissement lorsqu’un trajet est estimé à 45 minutes ou plus ou encore une fonction de discussion dans l’application, qui permet une coordination et une communication plus fluide entre le chauffeur et l’utilisateur.

D’autres modifications sont encore prévues dans les prochains mois.

Source: Belga