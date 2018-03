Attentats à Bruxelles – deux ans après – Des Molenbeekois prônent le vivre ensemble pour commémorer les attentats

Almouwatin Radio TV a organisé jeudi de 18H00 à 23H00, au Centre communautaire maritime situé rue rue Vandenboogaerde à Molenbeek-Saint-Jean, une rencontre pour commémorer les attentats de Bruxelles. Entre 100 et 200 personnes étaient présentes. L’événement a commencé par un rappel des faits qui se sont déroulés le 22 mars 2016. Une minute de silence a ensuite été respectée. Les débats ont été ouvert par la bourgmestre Françoise Schepmans, qui a fait part de son travail pour lutter contre les stigmatisations et pour valoriser la cohésion sociale.

Des intervenants de diverses obédiences étaient réunis pour discuter des clés permettant de construire le vivre ensemble. Il y avait entre autres le rabin Avi Tawil, le président de l’Exécutif des musulmans Salah Echallaoui ainsi que les écrivains Philippe Lienard, Philippe Ronneau et Malika Madi des difficultés. « Malgré nos différences, nous devons travailler à nous rapprocher de plus en plus pour créer quelque chose qui va pacifier la société demain », estime Hammouch Lahcen, directeur d’Almouwatin Radio TV. « Il faut travailler sur nos similitudes ».

Pendant le temps réservé aux questions, des membres du public ont notamment parlé des discriminations à l’embauche et de l’islamophobie.

Des enfants de l’association de scouts musulmans Nouvel Espoir ont entonné des chants et ont hissé le drapeau belge. D’autres chants et des lectures de poèmes ont suivi.

Source: Belga