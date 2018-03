294 comptes gelés et 82.000 euros saisis aux terroristes en deux ans

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Selon les chiffres du ministère des Finances, l’État a fait geler 82.407 euros sur les comptes de personnes ou entités liées au terrorisme, comme des djihadistes partis en Irak ou en Syrie et des personnes impliquées dans les attentats de Bruxelles et de Paris, rapportent les titres Sudpresse jeudi. Le gel des avoirs vise à empêcher toute aide financière à des personnes qui se rendraient coupable d’activités terroristes. « Il y a actuellement sur la liste nationale, 271 personnes visées par l’arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme », rappelle la porte-parole du ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA).

En vertu de cet arrêté, 294 comptes ont été bloqués depuis 2016. « Au niveau des finances, ce sont les moyens qui sont à notre disposition mais la lutte contre le terrorisme est une matière transversale qui concerne différents départements », indique le cabinet du ministre. Younes Abaaoud, 17 ans, fait partie des personnes dont les avoirs ont été gelés. Frère d’Abdelhamid Abaaoud, chef opérationnel présumé des attentats de Paris et tué après ceux-ci, Younes avait annoncé depuis la Syrie qu’il reviendrait venger son frère. Mohamed Abrini, l’homme au chapeau et son frère Soulaimane, tué en novembre 2015 en Syrie, y figurent aussi.

Les personnes qui avaient d’une manière ou d’une autre apporté une aide financière aux kamikazes des attentats de Bruxelles et de Paris se sont vues imposer la même sanction.

Source: Belga