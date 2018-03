Une ourse polaire coincée sous la chaleur du Mexique

Une ONG canadienne a dénoncé le refus d’un Etat et d’un zoo mexicains de transférer une ourse polaire vers l’Angleterre et son climat plus frais et plus adapté.

« Le gouvernement de Michoacan et le zoo bafouent un accord international et empêchent (l’ourse) Yupik de vivre dans un environnement propice », a protesté l’ONG Zoocheck.

L’Etat du Michoacan, réputé pour son climat chaud, abrite depuis des années cette ourse polaire au sein du zoo de Morelia, la capitale.

Yupik est née dans les forêts d’Alaska mais s’est retrouvée orpheline après qu’un chasseur eut tué sa mère. En 1992, le zoo de Morelia a demandé et obtenu des autorités américaines l’autorisation de recueillir l’animal, s’engageant à lui assurer des conditions de vie standard.

Un examen médical a révélé en 2016 que Yupik souffrait des conséquences d’une infection liée à ses conditions de vie dans un climat chaud et dans un environnement trop confiné et inadapté à son espèce.

En novembre 2017, le zoo de Morelia et le gouvernement de l’Etat de Michoacan ont signé une convention de transfert définitif de Yupik vers le parc anglais de Yorkshire Wildlife, où lui étaient garanties des conditions d’existence adaptées, l’ONG Zoocheck s’engageant à couvrir toutes les dépenses.

« Yupik reste au zoo de Morelia! »

Cependant, « sans prévenir et deux semaines avant la date de transfert prévue, le 9 mars », le gouverneur de l’Etat, Silvano Aureoles, a pris une « décision unilatérale de maintenir Yupik au zoo de Morelia. Sans fournir la moindre explication justifiant de ne pas respecter l’accord conclu », a affirmé Zoochec.

« Notre ourse polaire continuera de recevoir toute l’attention nécessaire au zoo de Morelia et surtout toute l’affection des habitants du Michoacan », a tweeté le gouverneur le 24 février.

Si le gouvernement de Michoacan persiste à vouloir conserver l’ourse, qui a passé plus de 20 ans en captivité, « il pourrait s’exposer à un conflit diplomatique avec les Etats-Unis afin de faire respecter l’accord conclu en 2017 », a estimé Oscar Velez, représentant de Zoocheck au Mexique.