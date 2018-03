Tweet on Twitter

Share on Facebook

Prenez un sac à main lourd ou le sac de votre PC portable devant vous à hauteur des hanches. Soulevez le sac vers le haut avec les bras tendus jusqu’à la hauteur des épaules. Ramenez le sac vers le bas en contrôlant le mouvement.

! Contrôlez toujours votre mouvement et veillez à ne pas «balancer» avec votre sac.

ASTUCE: Serrez vos abdominaux pendant l’exercice. Vous avez ainsi plus de contrôle sur vos mouvements et vous entraînez aussi par la même occasion vos abdominaux.

VARIANTE DIFFICILE: Vous sentez que vous ne pouvez vraiment plus faire de répétitions supplémentaires de cet exercice? Mettez-vous au défi de maintenir de façon stable vote sac à hauteur des épaules. Gardez la position le plus longtemps possible.

IDÉAL POUR: Les épaules, les biceps et les pectoraux.

DÉFI: Regroupez toutes vos possessions dans votre sac (bouteille d’eau, PC portable, lunch…) pour l’alourdir le plus possible.