Kev Adams sur le chemin de Mila Kunis dans « L’Espion qui m’a larguée »

L’humoriste français s’offre un passage furtif mais drôle dans la première bande-annonce de « The Spy Who Dumped Me », comédie américaine attendue cet été.

Kev Adams apparaît en chauffeur de taxi bien malchanceux face à Mila Kunis et Kate McKinnon dans « L’Espion qui m’a larguée ».

Visiblement un petit rôle pour l’humoriste, dont la durée de vie à l’écran semble compromise malgré ses airs sympathiques, au vu des images dévoilées. Il s’agit là de son premier rôle à Hollywood.

Sam Heughan (« Outlander »), Justin Theroux et Gillian Anderson font eux aussi partie de la distribution de cette comédie d’action sur fond d’espionnage.

« L’Espion qui m’a larguée » est réalisé par Susanna Fogel et produit par la société LionsGate. La date de sortie du film est fixée au 3 août prochain aux Etats-Unis.

