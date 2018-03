Bientôt un diplôme en culture de cannabis au Canada

A Montreal, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill prévoit de créer un nouveau cursus autour de la culture du cannabis avec un diplôme à la clé.

Le Canada se prépare à la législation du cannabis. Dès le 1er juillet prochain, jour de la fête nationale du Canada, la vente de cannabis sera légale en Ontario, la province la plus peuplée du pays. Des dizaines de magasins ouvriront et permettront aux consommateurs d’acheter du cannabis récréatif en toute légalité.

« On veut former la prochaine vague de maîtres cultivateurs »

La légalisation du cannabis créera des emplois et l’industrie aura besoin de travailleurs spécialisés. Or, il n’y a pas encore de formation spécifique ni diplôme pour devenir cultivateur professionnel de cannabis. C’était sans compter la prestigieuse Université McGill, située à Montréal. En effet, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement prévoit de créer un nouveau cursus autour du cannabis. « On veut former la prochaine vague de maîtres cultivateurs, les gens qui seront responsables des serres », a expliqué Dre Anja Geitmann, doyenne de la Faculté, au Journal de Montréal.

Un cursus d’un an

L’objectif sera de former les étudiants à l’irrigation des cultures, aux méthodes de récolte, à l’extraction de résine de cannabis, ou encore au type de lumière et de pesticide nécessaires aux plants. Pour cela, la faculté accueillera dans l’une de ses serres des plants de cannabis. Evidemment, ils seront dédiés à la recherche et à la formation.

Actuellement, le programme est encore en cours d’élaboration. Le cursus durera un an mais attention, il ne s’adresse pas aux cultivateurs en herbe. En effet, le Journal de Montreal précise que le programme sera uniquement ouvert à celles et ceux ayant déjà fait des études en horticulture ou en biologique végétale.