FeelfanTesstic – Semaine 3: Les six exercices fondamentaux

Qu’avons-nous encore en commun avec les hommes de Néandertal? Pas grand-chose du point de vue culturel, mais en ce qui concerne les mouvements nous présentons encore de fortes ressemblances. C’est aussi la philosophie qui se cache derrière l’entraînement fonctionnel, une méthode d’entraînement qui est à l’opposé du fitness sur machines populaire mais artificiel.

«Certains appareils de fitness ne sont pas bons pour votre corps», explique Tess. L’explication en est simple. Les appareils comme la shoulder press (développé des épaules) forcent votre corps à prendre une position qui n’est pas naturelle, si bien que vos épaules seront plus vite en surcharge. Pousser quelque chose vers le haut au départ de la position assise n’est pas du tout naturel. Avec ce mouvement, il vaut mieux aussi utiliser vos hanches. «En « forçant » ainsi votre corps, vous courez un plus grand risque de blessures ou de surentraînement. Et vous risquez d’être découragé avant de vous y être mis pour de bon», indique Tess.

La surcharge n’est pas le seul problème du fitness sur machines. «Il existe des appareils qui empêchent même que vous fassiez correctement un exercice et utilisiez tous les groupes de muscles.» Songez ici à la seated twist machine, conçue pour vos abdominaux. Cet appareil peut provoquer des problèmes aux lombaires car vous tournez plus loin que ce que ne peut en réalité votre colonne vertébrale. Si vous voulez travailler vos abdominaux obliques, il vaut mieux utiliser une planche latérale.

«Votre corps est le meilleur appareil de fitness»

Six mouvements de base

À la place des machines, l’entraînement fonctionnel recourt à six mouvements de base dont nous avons aussi besoin dans notre vie quotidienne: squats, bends, lunges, pushes, pulls et twitsts. L’idée sous-jacente est qu’avec ce type d’exercices vous mettez au travail simultanément plusieurs groupes de muscles et vous vous entraînez donc plus efficacement.

Le squat classique en est l’exemple parfait: avec cet unique exercice vous exercez tant vos cuisses que vos ischio-jambiers et les muscles de vos fesses, ventre et dos. Ce n’est pas moins de cinq groupes de muscles en un seul exercice. Pourquoi dès lors iriez-vous encore mettre au travail vos abdominaux séparément via plusieurs exercices d’isolation sur une machine?

Puissance, stabilité et mobilité

«Avec ces exercices fonctionnels, vous augmentez la puissance, la stabilité et la mobilité de votre corps. Cela ne vous aide pas seulement à la gym, mais aussi dans vos mouvements dans votre vie quotidienne.» Un autre avantage de ces exercices fonctionnels est que vous pouvez les faire partout parce que vous n’avez pas besoin de matériel. «Votre propre poids corporel est le meilleur appareil de fitness. Vous pouvez déjà faire avec lui tout un work-out», déclare Tess. «Par la suite, vous pouvez encore rendre les exercices plus difficiles et moins monotones avec du matériel complémentaire. Songez aux TRX, haltères, kettlebells et poids pour les chevilles.» Si vous n’avez pas de fitness en vacances, vous n’avez désormais officiellement plus aucune excuse pour ne pas vous entraîner.

Mare Hotterbeekx

