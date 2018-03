Ski de randonnée : pratiquer ski et fitness en même temps

Ras-le-bol de la salle de fitness, marre de courrir dans des parcs déjà parcourus en long et en large? Une semaine de ski de randonnée sera l’occasion de s’aérer à la fois le corps et l’esprit.

Un sport bon pour la silhouette

Le ski de randonnée a cette particularité de faire travailler à peu près chaque muscle du corps. À montée, les jambes et les fessiers sont mis à contribution. Les muscles du haut du corps ne sont pas pour autant négligés, grâce aux poussés sur les bâtons. À la descente, ce sont les quadriceps qui travailleront le plus fort. Il s’agit ainsi d’une activité physique complète.

Du cardio sans forcer

Le ski de randonnée est le sport d’endurance par excellence. Chaussures équipées de peaux adhésives aux pieds, les pratiquants s’élancent du bas de la montagne vers les sommets. Les jambes, les fessiers, le dos, les épaules… Tous les muscles du corps sont mis à l’épreuve, mais sans le traumatiser. Chaque pas est amorti par la couche de poudreuse, pas de risque donc pour les genoux. Par contre, il faudra être capable de tenir dans la durée pour espérer atteindre le sommet.

Faire travailler son système respiratoire

L’air des montagnes ne fait jamais de mal. Pratiquer un sport exigeant dans ces conditions permettra de développer ses capacités d’oxygénations. Rien ne sert de forcer, les capacités augmentent au fil du temps, et chaque ascension devrait être plus facile que la première. Attention tout de même, au-dessus de 2.000m, l’oxygène se fait plus rare, et le corps sera mis à rude épreuve. Il est également impératif de se couvrir correctement: suffisamment pour être tenu au chaud, mais pas trop, afin de ne pas transpirer et risquer le coup de froid. Cela doit éviter que la semaine de sport ne se termine malade et au chaud sous la couette. Pour cela, mieux vaut favoriser le multi couche: on enlève les vestes du dessus au fur et à mesure que l’effort s’intensifie, et on les remet lorsqu’on s’arrête.

La nature, bonne pour le moral

Les études scientifiques s’accordent à dire que la nature fait du bien au cerveau (sans d’ailleurs toujours bien identifier par quel mécanisme). Une montée à travers les sapins va ainsi faire le plus grand bien au pratiquant. Et être le premier à faire sa trace dans un champ de neige apporte toujours une excitation qui fait oublier, au moins en partie, la difficulté physique.

Faire du sport et s’amuser

Il est toujours plus simple de faire du sport en «jouant». Et de ce côté-là, on peut compter sur les descentes pour emmagasiner une bonne dose de fun. À condition de pratiquer avec guide, il est même possible de descendre via des pentes hors pistes, parfois beaucoup plus raide. Là, attendez-vous à une véritable décharge d’adrénaline. Elle sera souvent assez forte pour ne même plus sentir ses quadriceps au travail. Ils se rappelleront tout de même au bon souvenir du skieur une fois en bas…