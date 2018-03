Une vidéo éclaire les circonstances de l’accident d’une voiture autonome Uber

Une vidéo prise par la caméra embarquée dans le véhicule autonome d’Uber qui a renversé et tué une passante montre l’exclamation horrifiée du chauffeur passif juste avant l’impact.

Un véhicule autonome a été impliqué dans un accident mortel en Floride. La police américaine a publié la vidéo du conducteur passif et celle de la caméra embarquée sur le véhicule mercredi. Le chauffeur du véhicule autonome est surpris durant quelques secondes à regarder vers le sol, puis il redresse la tête un instant avant que la voiture heurte une femme traversant à pied avec un vélo dimanche soir une route de Tempe, dans l’Arizona.

Sur les images, depuis le siège du conducteur, seuls les pieds de la passante sont d’abord visibles dans les phares du véhicule placé en mode autonome sur une route mal éclairée. Une seconde et demi plus tard, c’est l’impact. La victime, Elaine Herzberg, 49 ans, est décédée à l’hôpital où elle a été transférée après l’accident.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018