La grève qui touche les transports ce jeudi en France a des répercussions en Belgique.

Trois Thalys entre Bruxelles et Paris ont ainsi été supprimés tandis que le trafic ferroviaire sur les lignes Tournai-Lille et Mouscron-Lille est fortement perturbé, indique la SNCB. Dans les airs, un vol depuis et vers Lyon a été annulé à Brussels Airport.

En France, seuls 40% des TGV circulent ce jeudi. Et dans les aéroports parisiens, 70% des vols sont assurés.