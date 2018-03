De coûteuses catastrophes climatiques en 2017

L’année 2017 a été la plus coûteuse jamais observée en ce qui concerne les incidents météorologiques et climatiques extrêmes. Et la situation ne s’arrange pas: «2018 a débuté par des situations désastreuses» dans ce domaine, affirme l’Onu.

Depuis début janvier, «l’Arctique a enregistré des températures anormalement élevées», souligne le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas. Et ce, «alors que les zones très peuplées de l’hémisphère Nord étaient aux prises avec un froid glacial et des tempêtes hivernales dévastatrices». Du côté sud du globe, l’Australie et l’Argentine ont été touchées par des vagues de chaleur intense. Enfin la sècheresse et des pénuries d’eau ont été observées dans une partie de l’Afrique.

Dans sa Déclaration sur l’état du climat mondial en 2017 publiée avant la Journée météorologique mondiale vendredi, l’OMM compile des données de nombreuses institutions. Début janvier, les pertes totales liées à des catastrophes en 2017 avaient été évaluées à plus de 320 milliards de dollars. L’OMM fait de son côté remarquer qu’en prenant en compte l’augmentation générale des prix, cette enveloppe est la plus importante jamais observée.