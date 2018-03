Le printemps sans crampes musculaires et avec plein d’énergie!

Tweet on Twitter

Il n’y a pas que pour la nature que le printemps est un recommencement, pour nous aussi! Après les sombres journées d’hiver, nous pouvons enfin profiter à fond de la lumière du jour abondante et de l’air extérieur frais et sain. La lumière du jour directe nous aide à synchroniser notre horloge biologique avec la nature. De plus, elle nous donne de l’énergie et nous rend heureux.

Utilisez aussi votre énergie printanière toute neuve pour réveiller le sportif qui sommeille en vous. Nous sommes faits pour bouger. Non seulement notre corps en profite, mais notre esprit aussi est boosté. Enfilez donc vos baskets pour aller courir ou faites du vélo, de la natation ou des balades.

Vous souffrez souvent de crampes musculaires dans les mollets ou dans les orteils? Ne vous découragez pas. Gardez en tête que tant pour les sportifs professionnels que récréatifs une alimentation saine et équilibrée est importante. Il est essentiel dans ce cas d’avoir des apports suffisants en magnésium.

Le magnésium est un minéral qui remplit toutes sortes de fonctions importantes dans le corps humain. Il joue un rôle dans le métabolisme énergétique et dans la fonction musculaire et donc aussi dans le bon fonctionnement du cœur. Nous avons besoin chaque jour d’au moins 300 à 450 mg de magnésium. Le magnésium se retrouve dans notre alimentation (noix, poissons et crustacés, bananes, légumes à feuilles foncées…), mais nous sommes néanmoins souvent carencés.

Vous trouvez ci-dessous les principaux signaux d’une carence en magnésium:

crampes musculaires

Les crampes musculaires en journée et la nuit sont fréquentes et très douloureuses, surtout si elles vous réveillent la nuit.

Les femmes enceintes ont souvent aussi une carence en magnésium et ont dès lors des crampes musculaires pendant la nuit.

problèmes de stress, d'anxiété et de sommeil

Le magnésium joue un rôle important dans la réduction du stress en bloquant les récepteurs de stress qui nous font devenir dépressifs ou anxieux.

épuisement, manque d'énergie

Le magnésium est une source d’énergie en raison de son influence positive sur le métabolisme énergétique. De ce fait, votre fatigue s’envole et vous êtes à nouveau en pleine forme.

Présentez-vous aussi des signes de carence en magnésium?

Retirez le maximum de votre complément alimentaire riche en magnésium grâce à Biocure Magnesium. Biocure Magnesium est hautement dosé en magnésium et fait la différence grâce à son enrobage résistant aux sucs gastriques qui permet une absorption optimale et contrôlée du magnésium dans l’organisme pendant toute la journée et toute la nuit. Cet enrobage spécial est aussi bien toléré par l’estomac.

Biocure Magnesium convient à toutes les personnes qui présentent des signes d’une carence en magnésium, de l’étudiant à la personne âgée. Il peut aussi être utilisé en cas de grossesse et d’allaitement.

CONSEIL

Vous n’habitez pas trop loin de votre travail? Allez-y à vélo au printemps et en été! Vous arriverez bien réveillé et débordant d’énergie au travail et vous économiserez pas mal de carburant.

Si vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre à vélo, veillez à bouger suffisamment au travail. Prenez l’escalier au lieu de l’ascenseur, ou essayez d’aller faire une petite promenade pendant la pause de midi.