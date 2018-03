Thomas De Gendt vainqueur en solitaire et nouveau leader du général du Tour de Catalogne

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) s’est imposé en solitaire au terme de la 3e étape du Tour de Catalogne (WorldTour) cycliste, mercredi après 153,2 km entre Sant Cugat del Vallès et Camprodon. Le Belge est désormais leader du général. L’étape, initialement longue de 199,2 km, a été écourtée à cause de la neige et d’un risque d’avalanche. Véritable spécialiste de l’exercice, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) était présent dans l’échappée du jour. A 21 km de l’arrivée, le Belge de 31 ans a lâché ses deux compagnons, les Espagnols Lluis Mas (Caja Rural-Seguros RGA) et Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias), pour tenter sa chance en solo.

Au sommet de la dernière difficulté de la journée, à 13 km de l’arrivée, De Gendt comptait encore 2:00 d’avance sur le peloton. Mais la course s’est animée et un quatuor, composé de Mathias Frank, Adam Yates, Thibaut Pinot et Nairo Quintana, est parti en contre.

Le Belge a finalement devancé le peloton de 0:20, décrochant la 12e victoire de sa carrière, la 3e sur le Tour de Catalogne après des succès en 2013 et 2016. Au général, De Gendt a pris les commandes aux dépens d’Alejandro Valverde (Movistar) et compte une avance de 0:23 sur l’Espagnol.

Jeudi se déroulera la 4e étape, longue de 170,8 km entre Llanars et La Molina. L’arrivée sera jugée au sommet d’un col de première catégorie.

