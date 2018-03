Rhode-Saint-Genèse souhaite une extension de la zone de transports publics bruxellois

Le conseil communal de la commune à facilités de Rhode-Saint-Genèse a approuvé mardi une motion demandant aux gouvernements fédéral et flamand d’étendre à la périphérie flamande les zones où sont valables les abonnements MTB (métro-tram-bus) et les titres de transport JUMP. Dans ces zones, les tarifs des opérateurs De Lijn, STIB, TEC et SNCB sont alignés. Deux stations se situent sur le territoire de la commune de Rhode-Saint-Genèse.

Dans cette motion, approuvée à l’unanimité, la commune demande que les zones en question couvrent aussi les gares SNCB de la périphérie flamande afin d’augmenter l’attractivité des transports en commun avec un tarif unique valable pour plusieurs moyens de transport. « Pour couper la tête aux embouteillages, il est important de promouvoir l’intermodalité des transports publics et les connexions entre la SNCB et les opérateurs de transport régionaux », stipule la motion.

source: Belga