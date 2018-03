Plus de 80.000 élèves participeront à la Journée mondiale de l’Eau

Tweet on Twitter

Plus de 80.000 élèves issus de 330 écoles partout en Belgique participeront jeudi à la Journée mondiale de l’Eau en organisant différentes activités afin d’attirer l’attention sur l’accès à l’eau potable, indique mercredi GoodPlanet Challenges à la base de l’initiative. Chaque école abordera le « challenge » d’une manière qui lui est propre, explique l’association GoodPlanet. Certaines organiseront ainsi une ‘Walk for Water’, soit une marche symbolique représentant les kilomètres que de nombreuses personnes doivent parcourir chaque jour pour se fournir en eau. D’autres établissements scolaires débrancheront pour leur part le distributeur automatique de boissons rafraîchissantes afin de mettre à l’honneur l’or bleu ou mettront en place un bar à eau.

Le but de l’initiative est de « célébrer notre accès à l’eau potable mais aussi de témoigner de notre solidarité à l’égard des personnes qui n’ont pas accès l’eau courante ailleurs sur la planète. »

Un Belge consomme en moyenne chaque jour 94 litres d’eau alors que 2,1 milliards d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable. « Des millions de personnes doivent parcourir chaque jour 6 kilomètres en moyenne pour aller chercher de l’eau afin de satisfaire leur besoins élémentaires. Il s’agit bien souvent d’enfants, de filles surtout, qui ne peuvent de ce fait pas aller à l’école. En participant à la ‘Walk for Water’, nous faisons non seulement entendre notre voix et nous manifestons notre solidarité avec les gens du sud mais nous appelons aussi les hommes politiques à prendre leurs responsabilités. »

Les Nations unies ont décrété le 22 mars Journée mondiale de l’Eau. Depuis 1993, les pays membres organisent des actions de sensibilisation à la problématique de l’eau.

Source: Belga