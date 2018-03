Maaseik échoue au « golden set » aux portes des Playoffs 6

Le club de Maaseik n’a pas réussi à rejoindre les Playoffs 6 de la Ligue des Champions de volley messieurs, mercredi. La seule formation belge encore en lice au stade des Playoffs 12 a été éliminée par le club russe du Lokomotiv Novosibirsk après le match retour perdu 3-1 (25-18, 25-22, 19-25, 26-24). Il s’est aussi incliné dans le « golden set » (15-12) en Sibérie à quelque 6000 kilomètres de la Belgique. Maaseik avait gagné le match aller, il y a huit jours. Les Limbourgeois s’étaient imposés à la surprise générale 3 sets à 0 (25-23, 26-24, 30-28).

Mené 2 sets à 0 (25-18 et 25-22), les hommes de Joel Banks n’ont pas flanché. Ils ont gagné le 3e set (19-25). Le gain d’une 2e manche était synonyme de qualification. Les Belges ont 3-5 dans le 4e set. Les Sibériens étaient bien décidés à disputer le ‘golden set’ décisif. Le coude à coude s’est poursuivi de 6-6 à 13-13. Maaseik a ensuite fait la course en tête (13-15, 14-16, 16-18), mais les vainqueurs de la Ligue des champions en 2013 revenaient encore à 18-18 puis passaient en tête (20-19). Noliko s’accrocha jusqu’à 24-24, sauvant une balle de set. La seconde offrait le « set en or » à Novosibirsk (26-24). Au cours de celui-ci, les belges menèrent 6-7 mais les Russes firent ensuite la course en tête et décrochaient leur qualification (15-12).

Les six vainqueurs de ces Playoffs 12 se hissent en Playoffs 6. Les trois clubs qui s’imposeront à ce stade de la compétition, rejoindront le club russe de Kazan, tenant du titre et hôte du Final Four.

La saison dernière, Roulers avait été éliminé en Playoffs 12 par Kazan. Ces trois dernières saisons, Maaseik avait été éliminé à l’issue de la phase de groupes. En 2012 et 2014, il avait été battu en Playoffs 12 par la formation italienne de Trentin et en 2013 par les Polonais de Kedzierzyn-Kozle. Il faut remonter à 2011 pour retrouver Maaseik en Playoffs 6.

Novosibirsk sera opposé en Playoffs 6 au vainqueur de Halkbank Ankara-Pérouse. Le club italien s’était imposé 0-3 en Turquie au match aller. Le match retour a lieu mercredi soir.

Source: Belga