Les Belfius Smart Awards récompensent un aspirateur de déchets andennais

L’entreprise Glutton Cleaning Machines, basée à Andenne, a reçu mercredi soir à Bruxelles un « Belfius Smart Belgium Award » pour sa balayeuse « Glutton Zen ». Destinée au personnel d’entretien des voiries, cette machine fonctionne à l’électricité et aspire les déchets sans faire de bruit. Cinquante nommés étaient en lice pour les Belfius Smart Belgium Awards 2017, un événement de Belfius en collaboration avec Mediafin pour mettre à l’honneur les initiatives publiques et privées « qui apportent, de manière intelligente, une réponse aux défis d’aujourd’hui et de demain ».

Glutton Cleaning Machines a reçu le prix dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d’affaires atteint minimum 10 millions d’euros. Pour les entreprises en dssous de ce seuil, c’est la société BeeOdiversity et son projet qui vise à évaluer et augmenter la biodiversité grâce aux abeilles domestiques qui se sont distingués.

Les deux prix destinés aux pouvoirs locaux ont été remis à l’intercommunale du Hainaut Idea (catégorie plus de 30.000 habitants) ainsi qu’à la commune de Bonheiden en province d’Anvers (moins de 30.000 habitants). La première utilise l’énergie solaire et la géothermie pour sécher les boues issues de l’exploitation des stations d’épuration. La seconde a mené une campagne pour motiver les jeunes à se rendre à l’école à pied ou à vélo.

Enfin, dans la catégorie « Smart Care », le prix a été décerné à l’entreprise sociale de travail adapté Mariasteen de Hooglede, en Flandre occidentale, pour son système de projection qui permet d’afficher des instructions sur les lieux de travail.

Plus de 230 organismes s’étaient portés candidats à l’édition 2017 des Belfius Smart Belgium Awards. Pour les départager, la banque a fait appel à plusieurs jurys spécialisés composés de représentants du monde académique, d’instituts de recherche, du secteur des soins et du secteur technologique, qui ont retenu dix projets par catégorie. Un jury final a ensuite désigné les cinq lauréats.

Invité à voter, le grand public a, de son côté, attribué son prix à l’ASBL Mariënstede (Moorslede, Flandre occidentale) pour son système de caisse enregistreuse adaptée aux personnes souffrant d’un handicap mental grave.

