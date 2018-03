Le président du Conseil européen, Donald Tusk, refuse de féliciter Poutine

Tweet on Twitter

Le président du conseil européen, le Polonais Donald Tusk, a catégoriquement refusé mercredi d’adresser ses félicitations au président russe Vladimir Poutine pour sa réélection à cause de l’empoisonnement d’un ancien agent russe en Grande-Bretagne. « Après l’attaque de Salisbury, je ne suis pas d’humeur à féliciter Poutine pour sa réélection », a déclaré M. Tusk au cours d’une conférence de presse à Bruxelles. La veille, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait, lui, envoyé une lettre de félicitations au dirigeant russe.

L’initiative du président Juncker lui a valu de vives critiques britanniques, car il n’a fait aucune mention des tensions provoquées par l’empoisonnement d’un ex-espion russe en Grande-Bretagne.

L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, président de l’Alliance des Libéraux et des Démocrates pour l’Europe (ALDE) au Parlement européen, s’est également montré très sévère. « Ce n’est pas le moment de féliciter », a-t-il affirmé sur son compte Twitter. « Nous aurons toujours besoin d’un dialogue avec la Russie, mais des liens plus étroits doivent être conditionnés par le respect de l’ordre international fondé sur des règles et des valeurs fondamentales », a soutenu M. Verhofstadt.

L’affaire de Salisbury sera l’un des principaux sujets discutés par les chefs d’Etat et de gouvernement lors de la première journée de leur sommet jeudi à Bruxelles.

Mais la réaction face à Moscou divise les Etats-membres. La plupart sont convaincus de la responsabilité de Moscou dans cet attentat, mais plusieurs refusent d’envenimer les relations entre l’UE et la Russie en incriminant le Kremlin.

Source: Belga