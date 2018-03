Le Parlement de la Fédération récompensera chaque année la promotion du sport féminin

Tweet on Twitter

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi à l’unanimité la création d’un prix spécifique soutenant la promotion du sport féminin en Belgique francophone.

Ce prix consacrera chaque année une initiative visant à promouvoir le sport féminin en Belgique francophone ainsi qu’à favoriser la mixité et l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Il sera doté de 5.000 euros et devrait être organisé pour la première fois cette année encore.

Les candidatures seront soumises au jury par le comité d’avis chargé d’examiner les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes – un organe interne du Parlement -, ainsi que par la commission des sports. Le jury sera, lui, composé les sept membres du Bureau du Parlement.

Ce projet fait suite à l’adoption, en juillet 2016, par le Parlement d’une résolution visant à encourager la promotion du sport féminin, ainsi qu’à la labellisation « HeforShe » (« Eux pour elles ») de l’assemblée par ONU-femmes.

Source: Belga