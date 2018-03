Condamné à la perpétuité, Renaud Hardy se pourvoit en cassation

Tweet on Twitter

Le tueur en série Renaud Hardy, condamné à la perpétuité par la cour d’assises de Tongres début mars, a décidé de se pourvoir en cassation, a indiqué mercredi son avocat au journal Het Laatste Nieuws. L’homme de 55 ans a été condamné le 8 mars dernier pour le viol avec torture et l’assassinat de Maria Walschaerts (82 ans) et de Linda Doms (51 ans), ainsi que pour deux tentatives d’assassinat sur l’actrice Veerle Eyckermans (55 ans) et une doctoresse (68 ans).

Le jury de la cour d’assises n’avait retenu aucune circonstance atténuante. Le quinquagénaire avait donc été condamné à la réclusion à perpétuité ainsi qu’à une mise à disposition du tribunal de l’application des peines de 15 ans.

Frédéric Thiebaut, l’avocat de Renaud Hardy, a confirmé le pourvoi mais se refuse à tout autre commentaire.

Source: Belga