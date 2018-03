BMW vise un résultat record en 2018

Le constructeur automobile allemand BMW vise à nouveau un bénéfice record cette année, malgré un plan d’investissement audacieux, a annoncé mercredi son patron Harald Krüger lors de la présentation des résultats annuels. Le moteur de la croissance devrait émaner des nouveaux modèles SUV. BMW a vendu en 2017 4% de véhicules en plus, soit 2,5 millions d’unités au total. Le chiffre d’affaires a grimpé de 5% à près de 99 milliards d’euros. Le bénéfice avant impôt s’établit 10% plus haut qu’en 2016 à 10,66 milliards d’euros.

Pour 2018, le constructeur s’attend à une légère hausse des ventes et du chiffre d’affaires. BMW investira cependant 1 milliard d’euros en plus dans les voitures électriques, les véhicules autonomes et des nouveaux modèles. Le bénéfice avant impôt devrait rester au même niveau (record) que l’an dernier, selon M. Krüger. De nouveaux modèles à succès, les X2, X4 et Z4, arrivent sur le marché.

Source: Belga