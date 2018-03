Après la saison régulière, Lokeren remporte le prix de la meilleure pelouse du pays

Tweet on Twitter

La pelouse de Daknam, où évolue le Sporting de Lokeren, a reçu les faveurs des entraîneurs, des capitaines et des délégués des rencontres de Jupiler Pro League au terme de la saison régulière du championnat de Belgique de football. Un résultat calculé par l’agence de presse Belga sur base des résultats actés dans le cadre du « greenkeeper award ». Avec une note moyenne de 42,60 points (sur un total de 45), la pelouse waaslandienne s’impose de justesse devant celles de Zulte Waregem et d’Ostende (42,20) qui se partagent la deuxième marche du podium.

Malgré les nombreuses critiques à l’encontre du terrain synthétique du Stayen, Saint-Trond se place en 6e position du classement à l’issue de la phase classique. Autre fait marquant, la 14e place finale de l’actuel leader du championnat, le Club de Bruges. Excessivement mal notée durant la deuxième partie de saison, la pelouse du Jan Breydel se place juste devant celles de Mouscron et du KV Courtrai. Déjà derniers de ce classement particulier après le premier tour, les Courtraisiens n’ont pas réussi à améliorer la qualité de leur terrain au terme de la phase classique et ferment donc la marche de ce classement avec une note moyenne de 27,53 sur 45. Les clubs de Malines et de l’Antwerp ont même donné un zéro pointé à la pelouse du stade des Éperons d’or.

Depuis le début de la saison 2017-2018, les entraîneurs et les capitaines des équipes visiteuses ainsi que les délégués des rencontres donnent chacun une note sur 15 après chaque rencontre de championnat. A la fin de la saison, le meilleur jardinier, généralement appelé greenkeeper, de Jupiler Pro League sera mis à l’honneur lors du Gala du Footballeur Pro de l’année qui aura lieu le 14 mai 2018.

Résultats moyens sur base des journées 16 à 30 (sur 45 pts):

1. Zulte Waregem 42,00 pts (7 matchs à domicile)

2. STVV 41,86 (7)

3. Standard 40,50 (8)

4. Lokeren 40,14 (7)

5. KV Ostende 40,00 (8)

6. La Gantoise 38,86 (8)

7. KRC Genk 37,25 (8)

8. Anderlecht 36,86 (8)

9. Charleroi 35,71 (7)

10. Antwerp 35,00 (8)

11. Waasland-Beveren 34,25 (8)

12. KV Malines 34,00 (7)

13. Eupen 32,57 (7)

14. Club Bruges 30,75 (7)

15. Mouscron 27,43 (7)

16. KV Courtrai 15,29 (7)

. Résultats moyens au terme de la saison régulière (sur 45 pts):

1. Lokeren 42,60 pts

2. Zulte Waregem 42,20

. KV Ostende 42,20

4. La Gantoise 41,07

5. Standard 40,73

6. STVV 40,13

7. KRC Genk 39,60

8. Charleroi 39,47

9. Anderlecht 39,27

10. KV Malines 39,07

11. Antwerp 38,87

12. Waasland-Beveren 38,40

. Eupen 38,40

14. Club Bruges 36,93

15. Mouscron 33,40

16. KV Courtrai 27,53

Source: Belga