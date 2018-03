Alexander De Croo entame une visite de deux jours au Kenya

Tweet on Twitter

Le ministre de la Coopération au développement et de l’Agenda numérique Alexander De Croo (Open Vld) a entamé mercredi une visite de deux jours à Nairobi. La capitale du Kenya compte une communauté de start-ups technologiques en plein essor, ce qui lui vaut le nom de « Silicon Savannah », clin d’oeil à la « Silicon Valley » américaine. « Cette mission au Kenya semble quelque peu atypique en matière de coopération au développement », souligne Alexander De Croo. « Mais nous voulons aller plus loin que simplement offrir de l’aide dans ce domaine. Nous croyons que les investissements, le commerce et l’échange d’expérience peuvent également apporter une plus-value. »

Le ministre s’est rendu mercredi matin dans l’entreprise M-Kopa Solar. Cette société vend des appareils qui permettent aux personnes qui ne sont pas reliées au réseau d’électricité de tout de même bénéficier de courant. M-Kopa Solar a recours dans cette optique à une installation qui fonctionne à l’énergie solaire. Quelque 600.000 ménages sont ainsi fournis en lumière contre environ 0,5 euro par jour. Ils reçoivent également une radio et un chargeur pour leur téléphone portable.

Cette démarche améliore le quotidien des habitants. « Comme ils ont plus de lumière, la sécurité est par exemple également renforcée », explique Pauline Githugu de M-Kopa Solar. « Les enfants ont aussi plus de temps pour faire leurs devoirs. »

Le paiement est effectué via M-Pesa, un système de paiement mobile largement utilisé au Kenya. Le système, proposé par l’opérateur de télécommunications Safaricom, compte plus de 19 millions d’utilisateurs actifs. Entre 5 et 6% des paiements sont mobiles au Kenya.

La mission résulte d’une initiative de startups.be, qui offre un soutien aux jeunes entreprises technologiques belges, et de l’ONG Close The Gap, qui vise à contribuer à réduire la fracture numérique avec les pays en développement. Une dizaine de start-ups belges font également partie de la délégation.

