Zimbabwe : Un concours Miss Albinos pour lutter contre les préjugés

Le week-end dernier, le premier concours Miss albinos a été organisé au Zimbabwe. Son objectif est de lutter contre les préjugés et les violences visant cette minorité.

Vendredi dernier, 13 candidates ont défilé en tenues de soirée et traditionnelle au titre de Miss albinos Zimbabwe. Ce concours a été l’occasion d’encourager les personnes souffrent d’albinisme, une maladie génétique caractérisée par une absence totale ou partielle de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux.

Un concours de beauté "Miss albinos" s'est déroulé vendredi dans la capitale du Zimbabwe, Harare. Un évènement organisé pour lutter contre les préjugés et les violences dont sont victimes les albinos #AFP pic.twitter.com/y3xqfEv3uB — Agence France-Presse (@afpfr) March 18, 2018

« La Beauté au-delà de la peau »

Lors de cette compétition baptisée « La Beauté au-delà de la peau », les jeunes femmes ont défilé, dansé et répondu à plusieurs questions sur des sujets divers, dans une boîte de nuit d’Harare. « L’objectif de ce concours est d’instiller la confiance parmi les filles albinos au Zimbabwe et de réduire les préjugés associés » à cette maladie, explique l’organisatrice de la soirée, Brenda Mudzimu. « Les personnes albinos sont talentueuses, belles et intelligentes comme n’importe quel autre être humain. La vie m’a appris, en tant qu’albinos, qu’il faut persévérer et survivre. »

« J’espère que ma victoire va donner de la force aux petites filles »

« On dédaigne toujours les personnes avec des handicaps, même à l’école. J’en ai beaucoup bavé, mais je veux que les personnes albinos soient courageuses et persévèrent. On doit défendre nos droits et j’espère que ma victoire va donner de la force aux petites filles. Les personnes handicapées ne doivent pas se sous-estimer », explique Sithembiso Mutukura, l’étudiante de 22 ans qui a été couronnée et qui est repartie avec un panier garni et 85 dollars.

Le calvaire des albinos dans certains pays

Le Zimbabwe compte quelque 40.000 albinos sur 16 millions d’habitants. Une minorité qui souffre de stigmatisations. Dans des pays voisins comme le Mozambique, le Malawi et la Tanzanie, leur vie tourne au calvaire. Chaque année, des dizaines d’entre eux sont victimes d’attaques, tués et amputés de leurs membres qui sont ensuite utilisés pour des rituels censés apporter richesse et chance.