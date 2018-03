France : Une école où les chats sont les bienvenus

Tweet on Twitter

En France, une directrice d’école accepte les chats dans les salles de classe. Une dizaine de chats participent ainsi à l’éducation des élèves et à la diminution du stress.

C’est un concept original mis en place par Michèle Bourton. Il y a cinq ans, cette ancienne professeure a ouvert son propre établissement scolaire. Cette école, située à l’Isle-sur-la-Sorgue, une petite commune du sud de la France, accueille actuellement 70 élèves, mais aussi une dizaine de chats.

Des chats dans la classe

En effet, la directrice a choisi de mettre la zoothérapie au cœur de son établissement. Ici, les chats sont libres d’entrer et de sortir de l’école comme ils le souhaitent, de circuler dans les classes et de monter sur les bureaux. De leur côté, les élèves peuvent caresser les félins pendant les cours.

La « ronron thérapie »

La présence des chats dans l’école a pour but de calmer et de déstresser les élèves. Le ronronnement du chat a également des bienfaits. Jean-Yves Gauchet revendique la paternité de la « ronron thérapie ». Ce vétérinaire français estime le ronronnement du félin « apaise et agit comme un médicament sans effet secondaire ».

France 3 Provence-Alpes a consacré un reportage sur cette école hors du commun. « Ils permettent à l’enfant de se calmer, de sortir du stress de l’école et du stress du travail », a expliqué Lydie Mahadhebi, professeure de Mathématiques. Les élèves quant à eux semblent également ravis de cette présence animale au sein de la classe et sont désormais habitués à ce qu’un chat vienne faire sa sieste sur leurs cahiers.

Les parents participent également au projet. Deux pensionnaires à quatre pattes ont ainsi été apportés par des parents d’élèves, pour le plus grand bonheur de la directrice.

