MiNT : Trois Bruxellois, une Écossaise, la langue française

Cette semaine, focus sur Ulysse, un trio Belge fascinant qui s’est autorisé un titre frenchy sur son nouvel EP. Puis découverte de l’une des valeurs soul écossaises du moment, Alex Hepburn.

La surprise .be de la semaine : Ulysse – 1000

Ulysse est né en 2013, de l’envie de trois musiciens de ne plus faire cavaliers seuls dans leur parcours : U as in ULYSSE sort l’année suivante (beau creuset d’expérimentations, encore sauvages). En octobre 2015 est publié un second EP, où l’univers des trois artistes s’affine pour créer une nouvelle identité sonore, synthés et guitares à l’avant-plan.

Printemps 2018 : le flambant neuf EP du trio bruxellois (mêlé à du sang liégeois) est là, libéré officiellement ce 19 mars. Surf inaugure, en six titres, une nouvelle corde à l’arc d’Arnaud, Benoit et Julien : ils ont osé chanter en français et c’est une franche réussite, comme le single 1000, d’une redoutable énergie.

D’ailleurs, la question se pose du pourquoi de cette première incursion en langue française. Subversion ? Expérimentation ? Réponse collégiale : «Ce titre avait pour contours la torpeur et l’envie de s’en extirper. Du coup, l’utilisation du français est venue à nous très naturellement, comme un nouvel instrument.»

Au rayon placement de produit de l’année, les trois Belges ont choisi de collaborer avec le désormais incontournable Romeo Elvis autour d’un titre, Acid. Ce rapprochement s’est concrétisée au printemps dernier déjà. Traduction : l’EP de 2018 aura pris le temps d’être peaufiné et le résultat s’en ressent.

Pour en revenir au single 1000 (à prononcer « mille », on l’aura compris), c’est le seul single franchement pop rock de l’EP, mais le reste vous emmènera dans des univers un tantinet plus street, mais accessible.

Ne manquez pas Ulysse aux Nuits Botanique le 3 mai. Un peu plus tard aux Ardentes le 7 juillet, puis au Dour Festival le 12 juillet.

Le bonus de la semaine

De la soul entêtante pour adoucir le printemps pop rock avec le splendide nouveau single d’Alex Hepburn, un nom à destin pour une Britannique au cœur français. Si elle est née en Écosse, une partie de son enfance s’est jouée dans le Sud de la France, à Valbonne. D’où son goût immodéré pour la langue française qu’elle trouve « sexy » (sans pour autant s’y aventurer en musique à ce stade).

Hepburn n’est pas un perdreau de l’année. Elle est reconnue comme l’une des plus belles voix du blues contemporain. Son nouveau single I Believe, qui annonce un album pour la fin 2018, est de splendide augure. Il faut dire que du beau monde s’est penché autour du berceau : Chris Ballard à l’écriture et Pete Boxta à la production. Vous en vous y trompez pas vraiment si vous soupçonnez un air de Whinehouse, puisque Boxta a travaillé avec Amy (et, plus récemment, avec James Arthur). Ses inspirations ? On pourrait presque les deviner, de James Brown à Jimi Hendrix en passant par Nina Simone et… Amy Whinehouse.