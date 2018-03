Plus de 10 milliards d’euros dépensés en ligne par les Belges en 2017

Les Belges ont dépensé plus de 10 milliards d’euros en ligne l’année passée, annonce mercredi BeCommerce, l’association belge des boutiques en ligne et des entreprises de vente à distance. Il s’agit d’un record pour le secteur du commerce électronique en Belgique.

Selon le BeCommerce Market Monitor, 8,4 millions de Belges ont effectué au moins un achat en ligne en 2017, pour un total de 87 millions d’opérations. Le type d’emplettes en ligne le plus populaire concerne les billets d’avion et les hébergements, pour lesquels 86% des dépenses ont eu lieu en ligne. La catégorie alimentation est celle qui a le plus progressé, avec une augmentation de 27% en 2017.

La croissance du secteur du commerce électronique belge en termes de dépenses s’est ainsi élevé à 11% en 2017. Au total, 17% de toutes les dépenses ont été réalisées en ligne l’année dernière, contre 16% en 2016.

Acheter à domicile

Pour quatre Belges sur dix, le principal avantage en ligne est logiquement de pouvoir faire ses achats chez soi. Les frais de port représentent le principal inconvénient, pour la même proportion de consommateurs.

BeCommerce se montre très optimiste pour l’avenir, le commerce en ligne conservant une énorme marge de progression. « L’économie aux Pays-Bas est d’une fois et demie plus importante que celle de la Belgique, mais le secteur du commerce électronique est environ dix fois plus important qu’en Belgique. Si la Belgique suivait la même évolution qu’aux Pays-Bas, on s’attendrait à une croissance spectaculaire », commente l’organisation. « Ceux qui parient sur l’e-commerce vont croître structurellement plus vite que l’économie dans son ensemble dans les années à venir. »