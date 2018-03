La mafia a réalisé un chiffre d’affaires de près de 22 milliards d’euros dans l’agriculture

La mafia a réalisé un chiffre d’affaires de 21,8 milliards d’euros dans le secteur agricole en 2017 en Italie, selon une estimation de la Coldiretti, l’un des principaux syndicats agricoles italiens. En un an, la hausse est de 30%.

« La production, le transport, la distribution et la vente » de produits alimentaires sont devenus des priorités pour le crime organisé, assure la Coldiretti dans ce rapport présenté mercredi à l’occasion de la Journée de mémoire des victimes de la mafia. Du vol d’engins et de machines agricoles à l’extorsion en passant par le racket, la mafia est présente dans tous les domaines.

« Les mafias conditionnent le marché agro-alimentaire en établissant les prix des récoltes, en gérant les transports et la distribution, en contrôlant des chaînes entières de supermarchés », selon le rapport. De cette manière, la criminalité organisée « détruit la concurrence et le marché libre légal, étouffant les entrepreneurs honnêtes et compromettant de manière très grave la qualité et la sécurité des produits », ajoute encore le syndicat. « L’agro-alimentaire est devenu un domaine d’investissement prioritaire pour la criminalité qui en a compris le caractère stratégique », conclut le rapport.

En janvier, les autorités italiennes avaient annoncé un coup de filet contre une branche de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, qui avait commencé en verrouillant le marché de la boulangerie dans son fief de Ciro (sud), avant de se développer jusqu’à la fourniture de vins, fromages, huile d’olive à des restaurants en Allemagne.