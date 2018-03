George Clooney prêtera sa voix au documentaire sur Shimon Peres

George Clooney sera la voix du prochain documentaire dédié à la vie de l’homme politique israélien Shimon Peres dont la sortie est prévue dans le courant de l’année.

George Clooney a plus d’une corde à son arc. Après avoir été acteur, réalisateur, producteur, il va maintenant prêter sa voix pour le documentaire « Never Stop Dreaming : The Life and Legacy of Shimon Peres », rapporte Variety. Réalisé par Richard Trank et produit par Moriah Films, le documentaire sortira plus tard dans l’année.

Célèbres intervenants

Neuf mois avant sa mort, Shimon Peres a demandé à la société Moriah Films de lui consacrer un documentaire revenant sur l’histoire de sa vie. « Nous avons fini avec à peu près 50 heures de rush et j’ai été frappé de voir combien Shimon voulait continuer d’apprendre. Il disait que les rêves lui avaient permis de rester jeune », raconte Richard Trank. Des interviews des présidents George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama ainsi que de l’ancien Premier ministre du Royaume-Uni Tony Blair et de la chanteuse Barbra Streisand seront à découvrir.

Prévu pour une projection au Kennedy Center à Washington D.C. le 13 juin, la sortie du documentaire devrait coïncider avec l’anniversaire de la mort de Shimon Peres le 28 septembre prochain.

Dix-huit fois ministre ou premier ministre d’Israël, Shimon Peres a remporté le prix Nobel de la paix en 1994 conjointement avec Yasser Arafat, président de l’Autorité palestinienne, et Yitzhak Rabin pour les accords d’Oslo.

Prêteurs de voix

George Clooney avait rencontré à plusieurs reprises l’homme politique israélien mort en 2016 à l’âge de 93 ans. La star hollywoodienne allonge la liste de célébrités qui ont déjà prêté leur voix pour des documentaires comme Elizabeth Taylor, Michael Douglas, Nicole Kidman, Kevin Costner, Brooke Shields, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg ou encore Will Smith qui sera la voix du prochain documentaire de National Geographic « One Strange Rock ».

Présidé par le rabbin Marvin Hier, deux documentaires de la société Moriah Films ont déjà reçu l’Oscar du meilleur documentaire : « Genocide » en 1982 et « The Long Way Home » en 1998.