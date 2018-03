L’emblématique enfant tout sourire qui illustre depuis 65 ans les paquets de cassonade Graeffe, de la raffinerie Tirlemontoise, a disparu depuis quelques jours… pour la bonne cause.

Child Focus, qui fête ses 20 ans cette année, lance en effet une nouvelle campagne de sensibilisation. Les 250.000 paquets de cassonade en rayons seront par ailleurs accompagnés d’un message invitant à partager les avis de disparition et rappelant le numéro d’urgence 116 000.

Parallèlement à cette action, la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités lance une vidéo, dans laquelle apparaît Edouard, qui a lui-même quitté le domicile familial fin septembre 2016 avant d’être retrouvé quelques jours plus tard. Le jeune homme est aujourd’hui heureux d’apporter sa pierre à l’édifice. « Je suis infiniment reconnaissant à Child Focus. Leur aide m’a rendu plus fort en tant que personne et je trouve fantastique de pouvoir, aujourd’hui, leur apporter quelque chose en retour », déclare-t-il dans un communiqué.

20.000 enfants retrouvés

En 20 ans d’existence, Child Focus a contribué à retrouver plus de 20.000 enfants, précise Maryse Rolland, porte-parole de l’organisation. « Chaque cas est unique mais nous avons toujours activement collaboré avec la police, la justice et d’autres organisations d’aide sociale. (…) Les appels à témoins se font de plus en plus souvent via les médias sociaux, et ça fonctionne. C’est pourquoi la vidéo encourage tout un chacun à partager les avis de recherche sur Facebook. » Le numéro d’appel d’urgence, 116.000, est accessible 24h/24 et 7 jours/7, rappelle Child Focus.