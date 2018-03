Bois exotique: toujours du trafic illégal et de la déforestation

L’exportation d’ipé, bois exotique brésilien particulièrement résistant, est source de trafic illégal et de déforestation de l’Amazonie, met en garde Greenpeace.

Le nouveau rapport de l’ONG recense 37 compagnies américaines, mais aussi des entreprises françaises, portugaises, belges et néerlandaises, comme principaux clients des exportateurs brésiliens vendant ce bois «avec des preuves d’activité illégale». En Belgique, cinq sociétés sont concernées. L’une d’entre elles, basée à Anvers, est le second plus gros importateur mondial de ce bois, selon les données de Greenpeace.

L’ONG dénonce dans son rapport l’existence d’un système sophistiqué de blanchiment. Il est géré par des exploitants forestiers brésiliens et des agents de l’Etat corrompus. Cela leur permet de couper plus que la quantité autorisée de cet arbre majestueux et utilisé pour fabriquer des meubles de jardin. Les acheteurs américains et européens devraient être plus attentifs au bois qu’ils importent, met en garde le rapport.

L’ipé peut atteindre 30 à 40 mètres de hauteur et fournit l’un des bois les plus denses et durs de la planète. Mais comme cet arbre est éparpillé à travers la forêt -ses fleurs exubérantes tantôt roses, violettes, jaunes ou blanches colorent l’immensité verte de l’Amazonie, sa coupe est souvent synonyme de large destruction des espèces alentours.

Un peu moins de déforestation

Ils sont aussi victimes de leur valeur sur le marché, qui peut atteindre 2.500 dollars par m³ à l’exportation. Selon Greenpeace, des entreprises américaines en ont importé 10.171m³ entre mars 2016 et septembre 2017. Sur la même période 11 pays de l’Union européenne en ont acheté, ensemble, 9.775 m³.

Selon le gouvernement brésilien, entre août 2016 et juillet 2017 le taux de déforestation a chuté de 16% en Amazonie, par rapport à la même période un an plus tôt. Malgré cette bonne nouvelle -la première baisse en trois ans, le niveau de déforestation reste énorme, avec 6.624 km². Non seulement chaque morceau de forêt ainsi arraché grignote l’habitat de la faune et la flore tropicales, mais il ôte aussi un territoire précieux qui compense les émissions de gaz à effet de serre, redoutables pour le réchauffement climatique.

Le rapport complet ici.