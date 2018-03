Jusqu’où vont vos connaissances sur le risque nucléaire ?

Au début de ce mois, nous avons consacré un dossier au risque nucléaire. 2.011 lecteurs ont voulu faire le point sur leurs connaissances en la matière et ont participé au quiz nucléaire. Et? Vous avez été près de 98% à répondre correctement à nos questions!

1) Combien de fois par jour les stations de mesure enregistrent-elles en Belgique la qualité de l’air et dès lors aussi la présence éventuelle de radioactivité dans l’air?

Réponse: Toutes les 10 minutes, les 240 stations de mesure réparties sur tout le territoire belge envoient une mise à jour automatique de la radioactivité dans l’air. Tout le monde peut les consulter en temps réel via www.telerad.be

2) Qu’est-ce que le plan d’urgence nucléaire?

Réponse: C’est une feuille de route destinée aux autorités publiques reprenant des principes en rapport avec la préparation, la gestion de crise et le suivi en cas d’accident nucléaire.

Le plan d’urgence nucléaire est aussi un document public, que tout le monde peut donc consulter sur www.risquenucleaire.be/plan-durgence-nucleaire

3) Comment vous protégez-vous en cas d’accident nucléaire?

Réponse: Je me mets le plus vite possible à l’abri à l’intérieur et je ferme les portes et les fenêtres. Se mettre à l’abri est la meilleure façon de se protéger. Vous évitez ainsi toute irradiation et contamination. Dans certaines situations d’urgence, les comprimés d’iode peuvent aussi nous offrir une protection. Les comprimés d’iode stable protègent notre glande thyroïde contre l’iode radioactif. Ne prenez jamais d’iode de votre propre initiative, mais attendez les instructions des autorités publiques.

4) Jusqu’à quel point notre alimentation est-elle sans danger? Si, en cas d’accident nucléaire, un nuage radioactif passe, alors…

Réponse: Je suis les recommandations des autorités publiques. Elles m’informent si mes légumes peuvent encore être consommés sans danger ou pas. Ces recommandations s’appliquent tant à un potager privé qu’à l’agriculture.

5) Quelle organisation est garante des contrôles et de la sécurité nucléaires en Belgique?

Réponse: L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) a comme mission de veiller à ce que la santé de la population, des travailleurs et de l’environnement soit protégée contre le danger des rayonnements ionisants.