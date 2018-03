WTA Miami – Ysaline Bonaventure battue au 2e tour des qualifications

Ysaline Bonaventure (WTA 137) n’a pas réussi à rejoindre le tableau final du tournoi WTA de tennis richement doté (8.648.508 dollars) de Miami. Mardi sur les courts en dur de Key Biscayne, la Liégeoise de 23 ans a été battue au second tour des qualifications. Elle s’est inclinée en trois manches 3-6, 6-4 et 6-3 contre l’Américaine Sofia Kenin (WTA 94/N.12). La rencontre a duré 1h57. Lundi, la N.5 belge avait éliminé au 1er du tableau préliminaire la N.1 colombienne Mariana Duque-Marino (WTA 118/N.20) 6-3 et 6-2.

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer, 109e mondiale, s’est nettement inclinée 6-1 et 6-3 devant la Roumaine Monica Niculescu, 70e mondiale, au 2e tour des qualifs.

Toujours mardi, Alison Van Uytvanck (WTA 51) jouera son 1er tour face à l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko (WTA 73) et Kirsten Flipkens (WTA 71) le sien contre la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 39).

Elise Mertens (WTA 21) est directement qualifiée pour le 2e tour en tant que 22e tête de série.

