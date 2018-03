Une enquête sera menée au sein de la Défense sur le remplacement des F-16

Le Premier ministre, Charles Michel, a demandé au ministre de la Défense, Steven Vandeput, qu’une enquête soit menée au sein du département afin de savoir qui a commandé l’étude sur la possibilité de prolonger les F-16 et qui en connaissait l’existence, a-t-on appris dans l’entourage du Premier ministre. Le ministre de la Défense a indiqué de son côté au chef du gouvernement que ni lui, ni son cabinet n’était au courant de cette étude. Il s’expliquera mardi à 14h en commission de la Défense de la Chambre.

A ce stade, la révélation de cette étude, selon laquelle il est possible de prolonger la durée la durée de vie des F-16 de six ans, n’a pas de conséquence sur la procédure lancée pour remplacer les chasseurs-bombardiers de l’armée belge, a-t-on précisé. Jusqu’à présent, la Défense a toujours affirmé qu’il n’était plus possible de prolonger leur activité.

Source: Belga