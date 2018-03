Un chêne-liège portugais couronné « arbre européen de l’année »

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un chêne-liège portugais, âgé de 200 ans, a été sacré « arbre européen de l’année », lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée à Bruxelles mardi soir. Le plus grand tilleul de Belgique, enraciné à Bioul, dans la province de Namur, était également en lice. L’arbre portugais, baptisé « Chêne-liège sifflant », une allusion aux inombrables oiseaux qui s’y perchent chaque jour, a obtenu 26.606 votes. Sur la deuxième marche du podium, l’orme champêtre présenté par l’Espagne (22.323 votes) devance le chêne de Russie (21,884 votes), arrivé troisième.

C’est la première fois que le Portugal participait à la compétition. Planté en 1783, l’arbre européen de l’année est également « le plus grand chêne-liège du monde », selon le Guiness World Records.

Le plus grand tilleul de Belgique, un arbre de 400 ans enraciné à Bioul, était également en lice. Il arrive avant-dernier sur les 13 arbres inscrits au concours.

Source: Belga