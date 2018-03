Trump « félicite » Poutine par téléphone, une « possible rencontre » évoquée

Donald Trump a appelé mardi Vladimir Poutine afin de le « féliciter » pour sa réélection lors d’un appel où les présidents américain et russe ont évoqué « une possible rencontre au plus haut niveau », selon le Kremlin. Les deux hommes se sont dit favorables, durant cette conversation téléphonique, à une coordination de leurs efforts pour « limiter la course aux armements », a annoncé le Kremlin. « Donald Trump a félicité Vladimir Poutine pour sa victoire à l’élection présidentielle », a indiqué dans un communiqué le Kremlin, ajoutant: « Une attention particulière a été portée à la question de la tenue d’une possible rencontre au plus haut niveau. »

« L’importance d’une coordination des efforts en faveur d’une limitation de la course aux armements a été soulignée » lors de cette conversation, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

source: Belga