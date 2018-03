Steven Vandeput nie être au courant de l’existence d’un rapport sur la durée de vie des actuels F-16

Tweet on Twitter

Le ministre de la Défense Steven Vandeput a nié mardi être au courant de l’existence d’un rapport de Lockheed Martin selon lequel la durée de vie des actuels F-16 pourrait être prolongée sans coûts exorbitants. Si ce rapport existe effectivement, si son contenu est exact, et si la Défense a décidé de ne pas le partager, « il y a un problème », a estimé M. Vandeput sur la VRT-Radio. « J’apprends qu’un tel rapport existerait. Je n’ai pas encore pu en prendre connaissance. Je souhaite à présent d’abord savoir ce que ce rapport indique, quelles sont les implications et pourquoi il est resté dans le giron de la Défense », a indiqué le ministre. M. Vandeput entend savoir « à quel niveau et pourquoi il a été décidé de ne pas le transmettre au ministre ».

Si l’existence et le contenu du rapport sont véridiques, et si l’armée a décidé malgré tout de ne pas informer le ministre, « il y a un problème », a répété M. Vandeput.

Le ministre N-VA n’entend pas pour autant, à ce stade, suspendre la procédure de sélection des nouveaux avions de chasse, contrairement à ce que lui demande le sp.a. « Cette procédure doit continuer », indique-t-il. Mais si les éléments mis au jour devaient être avérés, le gouvernement devrait en tenir compte dans sa décision, a-t-il précisé.

Source: Belga