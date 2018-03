Séoul et Washington vont reprendre leurs exercices militaires à échelle « similaire »

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont annoncé mardi que leurs exercices militaires conjoints, reportés pour cause de jeux Olympiques d’hiver au Sud, reprendraient à une échelle « similaire » à celle du passé, malgré le dégel diplomatique avec Pyongyang. « Les exercices doivent reprendre le 1er avril, à une échelle similaire à celle des années précédentes », a précisé une porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense.

Ces manoeuvres conjointes annuelles à grande échelle impliquent le déploiement de dizaines de milliers de soldats au sol et ne manquent jamais de provoquer des tensions sur la péninsule. Pyongyang les considère comme la répétition générale d’une invasion de son territoire.

Des discussions sont en cours en vue d’un sommet entre les deux Corées, qui serait suivi par un face-à-face entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.

Les spéculations allaient bon train sur la possibilité d’exercices limités cette année pour éviter de faire échouer les pourparlers.

source: Belga