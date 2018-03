Ruben Bemelmans arrêté au second tour des qualifications de l’ATP Miami

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ruben Bemelmans, 116e mondial, a été battu au 2e et dernier tour des qualifications de l’ATP Masters 1000 de Miami, mardi en Floride. Le N.2 belge, 12e tête de série dans ces qualifications, s’est incliné 6-4 et 6-3 en 1h22 face au jeune Australien de 19 ans Alex De Minaur (ATP 130). Il s’agissait d’un premier match entre les deux joueurs. En principe, le gaucher limbourgeois de 30 ans est éliminé de l’épreuve jouée sur surface dure et dotée de 7.972.535 dollars. La semaine dernière lors du Masters d’Indian Wells, il avait été repêché comme ‘lucky loser’ après le forfait de Kei Nishikori. Il avait ainsi pu entrer directement au 2e tour de l’épreuve, le Japonais ayant été exempté de premier tour en tant que tête de série. Bemelmans avait été battu 6-4, 6-1 par l’Argentin Leonardo Mayer (ATP 47).

Source: Belga