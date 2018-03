Remplacement des F-16: le sp.a invoque des mails de la Défense

Le sp.a a mis la main sur un mail de mai 2017 dans lequel quelqu’un, au sein de la Défense, demande si l’information à propos de l’étude sur les F16 ne devrait pas être partagée avec le Chef de la Défense Marc Compernol et le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA). « I think this needs to be elevated to the CHOD/MOD as they need the correct information », peut-on y lire (« je pense que ceci doit être transmis au chef de la Défense/ministre de la Défense, vu qu’ils ont besoin de l’information correcte »). Selon le président du sp.a John Crombez, il y a aussi eu, en 2016, un échange téléphonique courroucé entre Frederik Vansina, le chef de la composante Air, et Lockheed Martin, lors duquel le militaire belge demandait d’arrêter les calculs sur la disponibilité des F16.

Source: Belga