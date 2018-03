Les minorités ethniques largement discriminées sur le marché du travail belge

Les migrants et les minorités ethniques restent très souvent désavantagés sur le marché de l’emploi belge, ressort-il d’un rapport publié mercredi par le Réseau européen contre le racisme (Enar), à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Sur les près de sept millions de citoyens qui composent la population active belge, près de 30% étaient d’origine étrangère en 2014, selon les données récoltées par l’Enar pour son rapport 2013-2017. À Bruxelles, ce chiffre grimpe à 72,6% des 18-60 ans.

Pourtant, les immigrés comme les Belges des deuxième et troisième générations subissent encore des discriminations à l’embauche et sur leur lieu de travail. Ainsi, une étude quantitative menée en 2017 par l’Université de Gand a montré que les candidats avec un nom à consonance étrangère avaient 30% de chances en moins d’être convoqués à un entretien d’embauche qu’une personne au patronyme flamand. D’autres recherches dévoilent en outre que 63% des entreprises flamandes de nettoyage cèdent aux demandes racistes de leurs clients.

« Les minorités ethniques et religieuses ainsi que les migrants font partie intégrante du marché du travail et contribuent au développement économique européen », souligne Amel Yacef, présidente de l’Enar. « Le racisme structurel et individuel qu’ils subissent sur le marché du travail les empêchent cependant d’exploiter pleinement leurs talents. »

L’enquête européenne, menée dans 23 États membres, pointe en effet un taux de chômage plus élevé chez les personnes d’origine étrangère. Les Belges d’origine sont ainsi 71,6% à bénéficier d’un emploi, contre 52% des Européens résidant dans notre pays. Le taux d’emploi chute à 38,2% pour les personnes issues du Moyen et Proche-Orient.

À l’inverse, les Belges aux racines nord-américaines sont surreprésentés dans les catégories de salaires les plus élevés, tandis que les Belges « de souche » se situent généralement dans les catégories de salaires moyens et élevés. Les citoyens d’autres origines se retrouvent à nouveau surreprésentés dans les bas salaires.

Par ailleurs, pointe l’Enar, les femmes de couleur en Europe subissent de multiples obstacles sur le marché du travail. Elles sont particulièrement vulnérables à la discrimination, à l’exploitation, au harcèlement sexuel, à la maltraitance et sont souvent surqualifiées et cantonnées à certains secteurs professionnels, en particulier le travail domestique. En France, les femmes de descendance africaine ont le taux d’emploi le plus bas. En Belgique, 50% des plaintes pour discrimination religieuse portées par des femmes musulmanes concernaient le domaine de l’emploi en 2014.

« Très peu de changements ont été opérés depuis le dernier rapport de l’Enar sur le sujet en 2012-2013 », conclut l’association pan-européenne, qui demande aux gouvernements de l’Union de prendre des mesures urgentes afin de garantir l’égalité dans l’emploi.

Source: Belga