L’Eglise récolte près d’un demi-million d’euros pour l’accueil des réfugiés syriens

L’Eglise catholique a récolté près d’un demi-million d’euros en faveur de l’accueil des réfugiés syriens lors de la collecte de Noël. Une dizaine de réfugiés munis d’un visa humanitaire ont ainsi déjà pu être accueillis et 28 autres sont attendus le 26 mars, indique mardi la conférence épiscopale dans un communiqué. L’Eglise catholique belge, en partenariat avec les autres cultes reconnus en Belgique et la communauté de Sant’Egidio, avait conclu en novembre 2017 un accord avec le gouvernement fédéral visant à mettre en place un couloir humanitaire privé pour 150 réfugiés syriens vulnérables, résidant en Turquie et au Liban.

Les évêques belges s’étaient engagés pour 100 d’entre eux. Les fidèles catholiques ont alors été invités à faire un don lors de la collecte de la célébration de Noël 2017 pour soutenir l’accueil de ces personnes et d’autres réfugiés syriens pour lesquels l’Église catholique s’était engagée. Le montant total rassemblé lors de la collecte de Noël s’élève à 480.064,75 euros, se réjouit ainsi la conférence épiscopale.

Des critères particuliers comme la vulnérabilité, l’appartenance à une minorité menacée et des liens éventuels avec la Belgique sont d’application pour l’attribution des visas humanitaires, rappelle le communiqué.

Les initiateurs du projet se chargent ensuite de soumettre les dossiers aux services consulaires belges et de payer les frais administratifs. Les coûts du vol vers la Belgique, de l’accueil, de la guidance et de la première intégration jusqu’à l’octroi de la protection internationale sont aussi à charge des initiateurs du projet, poursuit la conférence épiscopale.

Par ailleurs, s’il reste des fonds après le soutien promis aux réfugiés qui franchissent le couloir humanitaire, ceux-ci seront intégralement reversés à Caritas International pour la reconstruction en Syrie, précisent les évêques.

Ces derniers tiennent d’ailleurs à redire « leur profonde gratitude et leur appréciation pour cette magnifique expression de solidarité avec les victimes de l’un des conflits les plus horribles qui dure depuis plus de sept ans. »

Source: Belga