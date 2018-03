Du soleil avant le retour de la grisaille

Il fera sec et ensoleillé mardi après-midi avec des maxima compris entre 3 et 5 degrés sur le relief et 8 degrés en plaine, indique l’IRM. Le vent sera modéré avec des rafales pouvant aller jusqu’à 55 km/h. La nuit de mardi à mercredi, on attend la formation de bancs de brouillard givrant en Basse et Moyenne Belgique. Les minima varieront entre -3 et -6 degrés sur les hauteurs, entre 0 et -3 degrés ailleurs dans l’intérieur, et autour de +3 degrés à la mer.

Mercredi, la couverture nuageuse s’épaissira sur toutes les régions dans le courant de la journée. Quelques averses de pluie pourront localement se produire, essentiellement sur la moitié nord-ouest du pays. Les températures maximales, toujours trop basses pour la saison, varieront entre +3 et +8 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Jeudi, la nébulosité restera abondante. Le matin, une faible zone de pluie touchera la moitié nord du pays. En cours de journée, cette perturbation progressera vers le sud. En arrivant sur les sommets ardennais, les pluies évolueront provisoirement en neige ou en neige fondante. Les maxima oscilleront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés dans l’ouest.

Vendredi et samedi, nous connaîtrons deux journées sombres et maussades, avec peu d’éclaircies et des périodes de bruine ou de faibles pluies. Les maxima varieront entre 7 et 10 degrés. Vendredi, le vent sera encore modéré de sud à sud-ouest. Samedi, il deviendra plutôt faible et variable.

