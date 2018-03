Cedric Nuytinck en Ligue indienne cet été

Tweet on Twitter

Cedric Nuytinck, 38e joueur du monde, disputera cet été la ligue indienne de tennis de table, a annoncé le numéro 1 belge, champion de Belgique et 38e joueur du monde mardi. Cedric Nuytinck, 24 ans, a grimpé pour la première fois dans le top 50 mondial cette année et évolue en Pro A française à GV. Hennebont. La ligue indienne se déroule du 15 au 30 juin et ne rassemble que des joueurs issus du top 50 au ranking de l’ITTF. Douze joueurs du top mondial seront présent ainsi que des joueurs indiens de valeur sûre.

« Jouer la Ligue indienne n’octroie pas de points au classement mondial ITTF », a précisé le gaucher flandrien, « mais c’est un très bon championnat, peut-être même meilleur qu’en France ou en Allemagne. Je suis très impatient d’y être. C’est un évènement exceptionnel et une fantastique expérience. La première édition l’an dernier avait été un grand succès. »

Le premier joueur indien, Sathiyan Gnanasekaran, est 49e mondial et l’Inde comptait en mars six joueurs dans le top 100.

Source: Belga